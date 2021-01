DIRECT. Covid-19 : l'Agence européenne des médicaments va se prononcer sur le vaccin d'AstraZeneca, déconseillé aux personnes âgées en Allemagne

Ce qu'il faut savoir

Un nouveau vaccin sera-t-il mis sur le marché européen ? L'Agence européenne des médicaments (EMA) doit donner son verdict vendredi 29 janvier sur l'autorisation pour les 27 pays membres de l'Union européenne du produit contre le Covid-19 fabriqué par le laboratoire britannique AstraZeneca. Basée à Amsterdam, l'EMA a prévu une conférence de presse virtuelle à 15 heures.

Ce verdict intervient sur fond de regain épidémique et d'inquiétudes en Europe après que la commission de vaccination allemande a déconseillé jeudi le vaccin AstraZeneca pour les plus de 65 ans. Suivez notre direct.

Des "mesures supplémentaires" seront prises "ces prochains jours". Le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, a confirmé jeudi soir l'imminence de nouvelles restrictions sanitaires. Il y a un "consensus sur la fragilité de la situation épidémique (...) et la nécessité de prendre des mesures supplémentaires pour freiner la circulation du virus ces prochains jours", pouvant aller jusqu'à un nouveau "confinement", a-t-il ajouté, après des concertations avec les présidents des groupes parlementaires à l'Assemblée nationale et au Sénat et des représentants d'élus locaux.

Des retards de livraison également prévus par Moderna. Après Pfizer et AstraZeneca, c'est au tour du laboratoire Moderna d'annoncer des livraisons du vaccin contre le Covid-19 moins importantes que prévu, a appris franceinfo auprès du ministère de la Santé, jeudi 28 janvier. Le laboratoire réduira sa livraison d'un quart en février, soit 150 000 doses qui n'arriveront pas dans les congélateurs français.

Près de 24 000 nouveaux cas recensés en 24 heures en France. Quelque 23 770 cas d'infection par le coronavirus ont été enregistrés au cours des dernières 24 heures, contre 22 848 jeudi dernier, selon Santé publique France. Avec 348 nouveaux morts recensés à l'hôpital en 24 heures, la maladie a désormais tué 74 800 personnes, dont 52 562 à l'hôpital et 22 238 en Ehpad ou dans les établissements médico-sociaux, depuis le début de l'épidémie.