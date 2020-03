Coronavirus : "Un très grand essai clinique" va être lancé "au niveau européen avec plus de 3 000 patients inclus", annonce Frédérique Vidal

Frédérique Vidal, invitée de franceinfo mercredi 11 mars 2020. (FRANCEINFO / RADIOFRANCE)

"Un très grand essai clinique" va être lancé "au niveau européen avec plus de 3 000 patients [atteints du coronavirus] inclus", a déclaré mercredi 11 mars sur franceinfo Frédérique Vidal, ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation. Le coronavirus Covid-19 a fait 48 morts en France, soit 15 de plus que la veille, a indiqué au même moment le ministre de la Santé, Olivier Véran. Près de 500 nouveaux cas ont été enregistrés par rapport au précédent bilan, a-t-il précisé, soit 2 281 cas de coronavirus au total dans le pays.

>> Coronavirus : suivez l'évolution de la situation en direct avec franceinfo

"Ce sont trois molécules différentes qui vont être testées en parallèle. Si une molécule se révèle inefficace elle peut être remplacée par une autre, de façon à ce que nous soyons le plus rapidement en capacité de proposer quelque chose", a-t-elle expliqué.

Concernant le passage au stade 3, il sera décidé en fonction de l'évolution de la situation, a indiqué la ministre. "Les systèmes de réponse des pays sont différents. Nous avons choisi de faire une réponse adaptée au jour le jour en fonction de la situation qui mobilise extrêmement le monde de la recherche", a affirmé la ministre.

Fermeture des écoles en Corse

La Corse vient d'annoncer la fermeture de l'ensemble des établissements scolaires jusqu'au 29 mars. D'autres départements ont également fermé leurs écoles. "Les établissements scolaires sont fermés essentiellement parce qu'on sait que les enfants peuvent avoir été infectés le virus, mais avoir peu de symptômes. Pour l'université de Corte, ou de Haute-Alsace, elles se sont organisées pour mettre l'ensemble des formations en e-learning. Il n'y a pas de raisons de fermer les établissements universitaires" dans toute la France.

Les concours et examens auront lieu. Selon la ministre, "les conditions font que les élèves sont éloignés les uns des autres. Le Covid-19 ne se transmet pas dans l'air, donc à partir du moment où il y a une distance de sécurité qui est maintenue, il n'y a pas de risque particulier de contamination."