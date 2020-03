Coronavirus : les pays européens devront "aller vers la fermeture des écoles", selon le député européen italien Sandro Gozi

Sandro Gozi, député européen italien du groupe Renaissance. (FRANCEINFO / RADIOFRANCE)

Des mesures radicales ont été prises par les autorités, notamment la fermeture des commerces et des écoles. Sandro Gozi, député européen italien du groupe Renaissance, estime que les pays européens devront "aller vers la fermeture des écoles".

L'élu européen assure qu'il "approuve" les mesures radicales de confinement prises par le premier ministre italien Giuseppe Conte. "J'aurais voulu les voir avant", affirme-t-il. "Il ne fallait pas fermer les avions. Il fallait fermer les écoles, les universités", estime Sandro Gozi.

"Face à une pandémie. On a besoin de mesures extraordinaires"

"Ce système de zones rouges [de zones géographiques entières en quarantaine] s'impose en Italie", assure l'élu. "Chaque pays européen doit évaluer" la situation "à la lumière des informations, de l'avis des scientifiques (...) Il y a des mesures qui s'imposent pour éviter la diffusion du virus."

"D'après moi, l'Europe devra aller vers la fermeture des écoles. D'après moi, les principaux pays européens devront prendre ces décisions. J'espère me tromper. J'espère que ça ne sera pas nécessaire, mais je crois que c'est une décision qui est une des décisions les plus efficaces. Parce que ça entraîne toute une série de mouvements qu'on peut éviter. L'OMS, nous parle de pandémie. Face à une pandémie. On a besoin de mesures extraordinaires", explique Sandro Gozi.