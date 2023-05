Condamnation de Nicolas Sarkozy : "J'ai la force de penser que les magistrats jugent selon le droit", réagit Christiane Taubira

La cour d'appel de Paris a confirmé mercredi la décision des juges de première instance, dans l'affaire Bismuth. Nicolas Sarkozy a été condamné à trois ans de prison, dont un an ferme pour corruption et trafic d'influence. Ses avocats ont immédiatement annoncé un pourvoi en cassation.

"J'ai la force de penser que ces magistrats et ces magistrates jugent selon le droit", réagit mercredi 17 mai sur franceinfo, l'ancienne ministre de la Justice Christiane Taubira, après la condamnation en appel pour corruption et trafic d'influence de l'ex-président Nicolas Sarkozy dans l'affaire dite "des écoutes".



La cour d'appel de Paris a confirmé la peine de trois ans de prison, dont un an ferme, prononcée en première instance dans ce dossier. Au coeur de ce dossier se trouvent des interceptions téléphoniques entre Nicolas Sarkozy et son avocat Thierry Herzog datant de 2014. L'ancien chef de l'État a décidé se pourvoir en cassation.

Alors que plusieurs responsables politiques de droite ont critiqué ce jugement, y voyant notamment une "volonté d'humiliation" de Nicolas Sarkozy, Christiane Taubira "veut encore faire confiance aux magistrats et aux magistrates pour penser que c'est sur la base de dossiers, d'éléments de preuves que ces jugements sont prononcés selon le droit", martèle-t-elle.

"Je suppose que les avocats le reconnaissent parce qu'en général ils acceptent le fait que parfois, ils ne parviennent pas à convaincre sur certains arguments et que les jugements sont prononcés en fonction du droit", estime l'ex-garde des Sceaux.