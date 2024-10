Budget : "Diminuer les allégements de charges sur les entreprises" est "une fausse route", estime le député macroniste Thomas Cazenave

"On pense que c'est extrêmement risqué sur l'emploi, sur les PME, les TPE dans nos territoires", explique Thomas Cazenave, ancien ministre délégué aux Comptes publics, mercredi dans franceinfo soir.

"Diminuer les allégements de charges sur les entreprises" est "une fausse route", a estimé mercredi 9 octobre sur franceinfo le député EPR Thomas Cazenave, également ancien ministre délégué chargé des Comptes publics, alors que le gouvernement prévoit la baisse des allègements de charges patronales dans le cadre du projet de budget qui sera présenté jeudi.

"On pense que c'est extrêmement risqué sur l'emploi, sur les PME, les TPE dans nos territoires", a dit Thomas Cazenave. "Si vous réduisez les abattements, si vous augmentez les cotisations sociales, vous augmentez le coût du travail dans notre pays", poursuit-il. "On a, ces dernières années, baissé le coût du travail, avec succès, on a créé deux millions d'emplois".

🔴 Réduction des allègements de cotisations sociales ➡️ "On pense que c’est extrêmement risqué sur l’emploi, les TPE/PME", estime Thomas Cazenave. "Il vaut mieux réformer l’assurance chômage que de détruire de l’emploi" #franceinfosoir pic.twitter.com/I7DxOHKavr — franceinfo (@franceinfo) October 9, 2024

Des économies proposées sur les arrêts maladie

"À la place, on propose au gouvernement de remettre sur la table la réforme de l'assurance chômage", a poursuivi le député EPR. "Il vaut mieux réformer l'assurance chômage qu'augmenter le coût du travail. Soit on augmente le coût du travail, avec l'effet sur le chômage, soit on poursuit la réforme de l'assurance chômage."

Autre désaccord entre les députés macronistes et le Premier ministre, "le report de l'indexation des retraites". "À la place, on propose des économies sur les arrêts maladie, qui ont énormément augmenté depuis la crise du Covid, ce qui permettra de financer le renoncement à l'indexation au mois de juillet."