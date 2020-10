"Ouvrez le 1". Peut-on se protéger de tout ?

Franceinfo et l'hebdomadaire Le 1 s’associent pour proposer un rendez-vous, tous les dimanches à 21 heures sur le canal 27 et ses supports numériques. Pour ce nouveau numéro de la saison 2, Lucie Chaumette, Julien Bisson et leurs invités se demandent comment continuer de vivre sans tout céder à la peur et quel est le rôle de la démocratie face aux dangers...

Au sommaire

Une question / Plusieurs regards : Antoine Bristielle, professeur agrégé de sciences sociales, chercheur à Sciences Po Grenoble, a mené une enquête pour la Fondation Jean-Jaurès sur la sociologie des militants anti-masques ; Emmanuel Didier, sociologue, directeur de recherche au CNRS et rédacteur en chef de la revue électronique en libre accès Statistique et Société.

1 + 2 : Frédéric Worms, philosophe, professeur de philosophie contemporaine à l'Ecole normale supérieure, dont il est le directeur-adjoint depuis 2015, auteur de Sidération et Résistance (éd. Desclée de Brouwer). A rebours : une archive de l'INA de 1987 dans laquelle de jeunes lycéens s'expriment sur le sida.

"Ouvrez le 1", un magazine télévisé, tous les dimanches à 21 heures sur Franceinfo (canal 27)

