DIRECT VIDEO. Festival de Cannes : Michel Hazanavicius en compétition pour la Palme d'or avec le film d'animation "La plus précieuse des marchandises"

Le réalisateur de "The Artist" raconte l'histoire d'un enfant juif qui échappe miraculeusement à la déportation en étant recueilli par une famille vivant dans un bois.

Dernier jour de compétition à Cannes. Le jury et sa présidente Greta Gerwig vont terminer leur marathon de projections par deux films, vendredi 24 mai : Les Graines du figuier sauvage, du réalisateur iranien Mohammad Rasoulof et La plus précieuse des marchandises, de Michel Hazanavicius. Le premier raconte l'histoire d'un juge d'instruction au tribunal révolutionnaire de Téhéran, gagné par la paranoïa et imposant sa loi à sa famille. Le réalisateur, condamné juste avant l'ouverture du Festival à une peine de prison par les autorités iraniennes, montera les marches un peu avant 15 heures.

Le second film crée l'événement, puisqu'il s'agit du premier long-métrage d'animation en compétition depuis Valse avec Bachir, d'Ari Folman, en 2008. Le genre est un peu oublié dès qu'il s'agit de concourir pour la Palme d'or.

Dans ce long-métrage, projeté à 19h30 sur la Croisette, Michel Hazanavicius retrace l'histoire d'un enfant juif qui échappe miraculeusement à la déportation. Recueilli par une bûcheronne et son mari, cet enfant "va bouleverser la vie de cette femme, de son mari, et de tous ceux qui vont croiser son destin", annonce le synopsis. La journée sera aussi marquée par la masterclass de George Lucas, le père de la saga Star Wars, avant qu'il ne reçoive une Palme d'or d'honneur, le lendemain, lors de la cérémonie de clôture.