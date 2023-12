VIDEO. "Les Londoniens me détestent" : à vélo, il dénonce à la police les conducteurs qui commettent des infractions routières

A Londres, Mikey interpelle à vélo les mauvais conducteurs puis envoie à la police les vidéos des infractions commises. Des enquêteurs les analysent ensuite et peuvent même verbaliser les chauffeurs en question.

Les routes britanniques comptent parmi les plus sûres du monde. Avec "seulement" 26 décès par million d'habitants en 2022, le Royaume-Uni dénombre presque deux fois moins de morts sur les routes que la France et ses 50 décès par million d'habitants. Mais pour beaucoup de citoyens, cela n'est pas suffisant.

Afin d'améliorer la sécurité routière, des Britanniques prennent des initiatives isolées. C'est le cas de Michael van Erp, que les Londoniens connaissent plutôt sous le nom de CyclingMikey. Chaque jour où presque, il sillonne les rues de la capitale à vélo, à la recherche d'infractions routières.

"J'ai déjà attrapé 1 550 conducteurs et obtenu 130 000 livres d'amendes"

Les équipes de "Nous, les Européens" (X) l'ont suivi dans sa chasse aux mauvais conducteurs. GoPro fixée sur la tête, Mikey n'attend pas la faute, il la traque, parfois même à l'intérieur des véhicules. Un conducteur qui le trouve "bizarre" le reconnaît et lui demande pourquoi il fait ça. "Pour la sécurité", répond sans trembler Mikey, ajoutant qu'il sait que "des gens détestent vraiment ce qu'il fait" mais qu'il n'a plus le choix et qu'il "doit continuer pour améliorer la sécurité routière". "C'est mon devoir", conclut-il.

Après avoir constaté et filmé une infraction, Mikey envoie sa vidéo et son rapport à la police, directement depuis son téléphone. Le cycliste recense ses interventions et n'est pas peu fier de son bilan. "Je tiens les comptes depuis 2019. J'ai déjà attrapé 1 550 conducteurs, obtenu 130 000 livres d'amendes, et à peu près 2 170 points de permis", énumère-t-il. CyclingMikey partage également les vidéos de ses rencontres avec des automobilistes sur sa chaîne YouTube, qui compte plus de 100 000 abonnés.

"On reçoit plus d'un millier de vidéos par mois"

Toutes les vidéos envoyées par Mikey et d'autres atterrissent dans un service de police dédié. Dans le commissariat de Stevenage, des enquêteurs les analysent chaque jour. Des feux rouges grillés, des dépassements dangereux, des conducteurs au téléphone, et même des feux d'artifice tirés depuis une voiture..., les policiers reçoivent un très grand nombre de vidéos.

Kim Armitage, enquêtrice de police, prend en exemple une vidéo qu'elle a reçue dans la journée. "Elle montre le feu rouge et le véhicule qui le grille, c'est une preuve suffisante pour verbaliser", assure-t-elle. Ce service, ouvert depuis cinq ans, continue de grandir. "Actuellement, on reçoit plus d'un millier de vidéos par mois, et ça a sans doute doublé depuis 2018", confirme Amanda Wrate, directrice des amendes et enquêtes par vidéo du comté de Hertfordshire.

