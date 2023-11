A l'occasion de la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, le 25 novembre, les équipes de "Nous, les Européens" se sont intéressées à un dispositif mis en place par le gouvernement irlandais : des cours d'empathie dans les écoles primaires et les collèges.

Depuis 1999, le 25 novembre a été choisi par l'Organisation des Nations unies comme Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Une date qui n'a pas été désignée par hasard : il s'agit d'un hommage aux sœurs Mirabal, engagées contre la dictature en République dominicaine et assassinées le 25 novembre 1960.

Mais où en est-on aujourd'hui dans la lutte contre les violences faites aux femmes ? Quels dispositifs sont mis en place à travers le monde pour endiguer ce fléau ? En Irlande, le problème est abordé dès le plus jeune âge. Les équipes de "Nous, les Européens" (X) ont assisté à un cours d'empathie dans une école de la banlieue de Dublin, qui fait partie du réseau "Eduquons ensemble" regroupant une centaine d'écoles primaires et de collèges dans le pays.

"Je me suis senti un peu coupable"

Au programme du jour, l'égalité des sexes avec le principal adjoint, Andrew Maloney. Sous la forme d'un jeu nommé "chien ou poulet", les enfants sont confrontés à diverses inégalités. Tandis que ceux qui ont tiré au sort une photo de chien se détendent et mangent des bonbons, ceux qui ont pioché une photo de poulet font le ménage.

Rapidement, certains se plaignent, d'autres culpabilisent. "Eh, ils peuvent utiliser leur téléphone", proteste une petite fille. Lors d'un débat à la suite du jeu, ni les poulets ni les chiens ne semblent avoir apprécié l'expérience. "C'est injuste", s'exclame l'un d'eux. "C'est agaçant", complète sa camarade. "Je me suis senti un peu coupable quand j'étais dans le cercle et que certains de mes amis faisaient le ménage", confie un autre élève.

Andrew Maloney, qui a orchestré cette grande "métaphore des genres", se confie au sujet de l'égalité femmes-hommes : "D'après mon expérience, j'ai constaté que les garçons et les filles devenaient plus confiants lorsqu'ils en parlaient, et en particulier que les filles pouvaient s'exprimer et dire qu'il y avait un problème. Les garçons prennent aussi conscience que l'égalité des sexes est dans l'intérêt de tous car ils peuvent être autant pénalisés que les filles", conclut-il.

Extrait de "Irlande : droit des femmes, la marche en avant", à voir dans "Nous, les Européens" le 23 novembre 2023.

