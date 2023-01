PODCAST "Au Comptoir de l'info" avec Caroline Roux, présentatrice de "L'Evènement" sur France 2 et de "C dans l'air" sur France 5

Depuis la rentrée 2022, Caroline Roux présente l'émission "L'Evènement" en première partie de soirée sur France 2. Au cours des deux premiers numéros, la journaliste a reçu le Président de la République. Ces deux émissions avec Emmanuel Macron ont recueilli de fortes audiences. Depuis six ans, Caroline Roux présente également "C dans l'air", l'émission iconique de France 5. Un débat quotidien d'experts, sans polémiques ni invectives, sur les grands sujets d'actualité.

"Je sens qu'il est en train de rater l'émission, de refuser le match". C'est ce que ressent Caroline Roux au cours du deuxième numéro de "L'Evènement" avec Emmanuel Macron. A ce moment précis, alors que la Président de la République décrit des tableaux et des courbes, et qu'il semble refuser d'aborder la réforme des retraites, l'intervieweuse finit par dire au Président de la République : "à un moment, il va quand même falloir que je vous pose des questions !". Pour la journaliste spécialiste des interviews politiques, le face à face avec un chef d'Etat est l'un des exercices les plus compliqués.

"Si je me rate, ma carrière est finie"

Au micro de François Beaudonnet, Caroline Roux affirme que son moteur personnel, c'est la prise de risque. Elle aime se mettre en danger. Avant chaque émission importante, elle se dit souvent : "si je me rate, ma carrière est finie". Dans cet épisode du "Comptoir de l'info", la journaliste qui a co-présenté la l'interview du 14 juillet reconnait que le fait que l'Elysée choisisse ceux qui vont interroger le Président de la République est "choquant". Et elle ajoute :"il faudrait en finir avec ça parce que cela jette un discrédit sur l'exercice tel que nous le faisons."

"Au comptoir de l'info" est le premier podcast natif (audio) de France Télévisions. Sous forme d'interview journalistique, un acteur qui fabrique l'information télévisée du service public — un grand reporter, un cameraman, un présentateur — vient se livrer, raconter, dévoiler la manière dont il travaille. Dans une ambiance sonore de comptoir de café, il confie ses doutes, ses joies, mais aussi ses peurs lorsqu'il est sur le terrain ou en studio. Depuis le mois de mai 2021, le podcast "Au comptoir de l'info" reçoit également à son micro des journalistes de Radio France (France Inter, France Info, France Culture).

La série est réalisée par François Beaudonnet, rédacteur en chef Europe, éditorialiste sur franceinfo (canal 27), grand reporter à France 2 et chroniqueur dans l'émission "Nous, les Européens" sur France 3. Ancien correspondant à Rome et Bruxelles, il a débuté en radio où il présentait le journal de 13 heures sur France Inter.

Cet épisode a été réalisé par Marion Gualandi