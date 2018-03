DIRECT. Regardez "L'Emission politique" avec Gérald Darmanin sur France 2

Jeudi 15 mars 2018, dans "L'Emission politique", Léa Salamé reçoit Gérald Darmanin, ministre de l’Action et des Comptes publics depuis 2017. Sur le plateau, il revient sur son parcours et sur les grandes lignes de la politique que le gouvernement entend mettre en place. Il affirme et explicite ses positions, et répond aux questions des journalistes et des invités qui se succèdent tout au long de l'émission.

Aux côtés de Léa Salamé, des figures de la rédaction de France Télévisions animent les différentes séquences de l'émission : François Lenglet aborde les questions économiques, Nathalie Saint-Cricq propose un "Droit de relance" en fin d'émission, tandis que Jean-Baptiste Marteau prend le pouls des réseaux sociaux.

Gérald Darmanin face à Olivier Besancenot

Pour "Le face-à-face politique", Gérald Darmanin est opposé à Olivier Besancenot, candidat de la Ligue communiste révolutionnaire aux élections présidentielles de 2002 et 2007, porte-parole du Nouveau Parti anticapitaliste (qui a succédé à la LCR) jusqu’en 2011. L'émission s’articule également autour du "Face-à-face avec les Français", ainsi que de "L'Invité inattendu" et du reportage "Sans filet". C'est l'occasion, pour Gérald Darmanin, d'aborder toutes les questions qui font l'actualité.

A partir de 22h30, dans "L'Emission politique, la suite", Léa Salamé reçoit des acteurs de la société civile (philosophes, économistes, etc.) ou des représentants de la nouvelle génération d'élus afin de débattre de ce qui a été dit en première partie d'émission mais également d'aborder un thème qui a marqué le mois.

