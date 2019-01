"L'Emission politique". Quand la France se parle

Le président de la République française, Emmanuel Macron, a annoncé et lancé un grand débat national. Quelles sont les propositions mises sur la table ? Que peut-il en ressortir ? Pour en parler, "L'Emission politique" propose, en direct jeudi 24 janvier à 21 heures, un débat de deux heures en présence d'une vingtaine d'invités.

Autour de Léa Salamé et de Thomas Sotto, Marlène Schiappa, secrétaire d'Etat chargée de l’Egalité entre les femmes et les hommes et de la Lutte contre les discriminations ; Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Education nationale et de la Jeunesse ; Rachida Dati, députée européenne LR, maire du VIIe arrondissement de Paris, ancienne ministre ; Benoît Hamon, membre fondateur de Génération-s, ancien candidat à l’élection présidentielle ; Clémentine Autain, députée LFI de Seine-Saint-Denis ; Patrick Pelloux, médecin urgentiste, président de l'AMUF ; Jordan Bardella, tête de liste du RN aux élections européennes ; Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT ; Cécile Duflot, directrice générale d'Oxfam France, ancienne ministre ; Ingrid Levavasseur, aide-soignante, "gilet jaune" de l’Eure, tête de liste du RIC (Ralliement d'initiative citoyenne) aux européennes 2019 ; Evelyne Liberal, auto-entrepreneur, "gilet jaune" du Nord ; Dominique Chauvel, maire DVG de Saint-Valery-en-Caux (Seine-Maritime) ; Mourad Boudjellal, président du Rugby Club Toulonnais ; Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT ; Gaël Perdriau, maire LR de Saint-Etienne (Loire) ; Nicolas Chabanne, fondateur de la marque "C'est qui le patron ?!" ; Eric Piolle, maire EELV de Grenoble (Isère) ; Anne Hidalgo, maire PS de Paris ; Christophe Robert, délégué général de la Fondation Abbé-Pierre ; Nathalie Saint-Cricq, rédactrice en chef du service politique de France Télévisions ; Frédéric Lenoir, philosophe et sociologue ; Pascal Bruckner, essayiste ; Gaspard Koenig, philosophe, président de Génération libre ; Romain Goupil, réalisateur ; Rokhaya Diallo, journaliste et réalisatrice ; Brice Teinturier, directeur général délégué d'Ipsos France.

Ils débattront autour de deux thèmes : comment mieux répartir aujourd’hui les richesses ? comment recréer le lien distendu entre le politique et le citoyen ?

