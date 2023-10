Durée de la vidéo : 2 min

Face à la mer sur une île paradisiaque, c'est une petite maison cubique... (presque) entièrement construite avec les sacs en plastique qui polluent les rivières de Bali. Une fratrie française qui a grandi ici s'est donné pour mission de nettoyer les cours d'eau et les plages, et a mis au point un procédé pour recycler une partie des déchets.

Bali… un nom qui fait rêver, synonyme d'île paradisiaque et de temples millénaires. Mais l'envers du décor, c'est que "l'île des dieux" croule sous le plastique : elle produit 300 000 tonnes de déchets par an, qui s'accumulent dans les mangroves ou sur les plages. Ici, il n'y a pas de ramassage des poubelles, aussi les habitants les jettent-elles souvent directement à la rivière...

Empêcher ces ordures d'arriver jusqu'à l'océan, nettoyer les plages… c'est une tâche titanesque que trois frères et sœur qui ont grandi à Bali se sont donnée pour mission. Avec leur association Sungai Watch (lien en anglais), Gary, Kelly et Sam Bencheghib ont installé un réseau de barrières sur les rivières pour filtrer les déchets, ainsi que des centres pour trier tous les détritus qu'ils récoltent. Un entrepôt, que les journalistes d'"Envoyé spécial" ont pu visiter, est réservé aux sacs en plastique. Ici, ils sont traités pour être recyclés… sous forme de meubles.

Comment les sacs en plastique se transforment en mobilier...

Il y a le bac rouge, le bac bleu, le bac vert, tous remplis de copeaux de plastique : triés par couleur, les sacs sont déchiquetés en fragments pour être plus facilement nettoyés par des machines. Avec les sacs zébrés à rayures noires et blanches, très courants sur les marchés et dans les bazars balinais, les choses sont plus compliquées. La fratrie a pourtant réussi, grâce à un procédé dont elle garde le secret, à obtenir un résultat étonnant : ils sont recyclés en plaques de matériau qui laissent apparents les rayures zébrées et même le contour du sac. Découpées, elles permettront de fabriquer des meubles de rangement, des tables et des chaises, car elles peuvent se travailler exactement comme des planches en bois.

... ou même en maison

De là à en faire une maison… c'est pourtant ce que vient de réaliser Gary. Ce cube d'une douzaine de mètres carrés avec vue sur la mer, il a mis trois mois à le construire. Une petite "maison faite de 35 000 sacs en plastique blancs". A l'exception des murs intérieurs et de l'isolation, pour lesquels ont été utilisés du carton, de l'aluminium et du bambou, tout est en planches de plastique recyclé : le mobilier, la douche, et les meubles de cuisine. Elle est tapissée d'une sorte de contreplaqué réalisé en gobelets de plastique, qui produit l'effet d'un carrelage. Coût de ce logement alimenté à l'énergie solaire : 15 000 euros.

Extrait de "Sous le plastique, la plage", un reportage à voir dans "Envoyé spécial" le 5 octobre 2023.

