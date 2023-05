Grâce à son vaccin contre le Covid-19, Pfizer s’est imposé comme le roi de Big Pharma. En 2021, son chiffre d'affaires avait presque doublé. Ces bénéfices ont failli être menacés lorsqu'une suspension des brevets a été envisagée. Cet extrait de "Complément d'enquête" révèle comment Pfizer et son partenaire BioNTech ont pu influencer le gouvernement allemand, jusqu'à Angela Merkel elle-même...

En 2021, au plus fort de la pandémie de Covid-19, les brevets des vaccins font l'objet d'un débat mondial. Ne faudrait-il pas les suspendre le temps de permettre aux pays pauvres d'en produire sans avoir à verser de droits à leurs inventeurs ? Faire du vaccin un bien public mondial est une nécessité, affirment plusieurs responsables politiques, d'Emmanuel Macron à Joe Biden. L'Union européenne se dit prête à discuter des modalités d'une suspension des droits de propriété intellectuelle sur les vaccins anti-Covid. Une belle idée que celle du vaccin pour tous… mais pour Pfizer et BioNtech, son partenaire allemand dans la fabrication du vaccin à ARN messager, la levée des brevets représenterait un énorme manque à gagner.

Cet extrait de "Complément d'enquête" montre comment, en coulisses, les lobbyistes des deux partenaires se sont activés pour tenter d'influencer tout particulièrement un Etat de l'Union européenne. Les journalistes ont pu se procurer des e-mails que Pfizer a envoyés par dizaines à plusieurs ministres du gouvernement allemand.

Avant le G20 de Rome, où doit être abordé le dossier des brevets, un courrier est ainsi adressé à Peter Altmaier, ministre de l'Economie. Il contient en pièces jointes des fiches explicatives sur la nécessité de maintenir les brevets. Cette opération de lobbying vise jusqu'à la chancelière elle-même : le texte utilisé par BioNTech pour sa communication est envoyé directement à Angela Merkel, accompagné d'un argumentaire "démontrant pourquoi une levée des brevets n'est pas pertinente", comme le précise le courrier.

Quand Angela Merkel s'oppose à la levée des brevets… en reprenant l'argumentaire de BioNTech

Dans son mail à Angela Merkel, le patron de la société de biotechnologie semble faire la dictée à la cheffe du gouvernement allemand. Il avance que "la qualité, la sécurité et l'efficacité du vaccin pourraient ne pas être garanties par le producteur", ce qui "serait risqué pour la santé des vaccinés". Lors du sommet mondial de la Santé de mai 2021, on entend la chancelière reprendre ces éléments de langage presque mot pour mot : "Si une levée des brevets se faisait sans pouvoir contrôler scrupuleusement la qualité, je vois plus de risques que d'avantages", prononce-t-elle.

Rarement on aura vu preuve aussi flagrante d'un lobbyisme intense au plus haut niveau d'un Etat, selon Nathalie Coutinet, économiste spécialiste des questions de santé. "C'est inquiétant en ce qui concerne la capacité des gouvernements et des chefs d'Etat de prendre des décisions dans l'intérêt des populations, et non pas dans l'intérêt d'acteurs privés – de laboratoires, américains de surcroît."

Finalement, les brevets ne seront pas levés. Seules quelques dérogations aux pays en voie de développement seront prévues dans le cadre d'un accord a minima. En 2021, le chiffre d'affaires de Pfizer a quasiment doublé, et permis au laboratoire américain de décrocher la première place au royaume de Big Pharma.

Extrait de "Pfizer : qui a peur du grand méchant labo ?", un document à voir dans "Complément d'enquête" le 4 mai 2023.

> Les replays des magazines d'info de France Télévisions sont disponibles sur le site de Franceinfo et son application mobile (iOS & Android), rubrique "Magazines".