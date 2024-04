Philippe est tétraplégique. En dix ans, il affirme avoir perdu 600 000 euros dans les paris sportifs en ligne. Pour "Cash Investigation", il raconte comment il a été choyé et poussé à jouer, notamment par le service VIP de Betclic. Extrait d'une enquête à voir le 4 avril à 21h10 sur France 2.

Philippe (son prénom a été modifié) a 38 ans et il est tétraplégique à la suite d'un accident de la route survenu il y a vingt ans. Il a reçu une indemnité de son assurance mais en l'espace de dix ans, il en a dépensé la moitié dans les sites de paris : 340 000 euros chez Betclic et 270 000 euros chez Winamax, "l'équivalent d'une maison", constate-t-il. Comment expliquer ces dépenses inconsidérées ? "Il y a le côté où on est un petit peu poussé. Avec les fameux bonus, les cadeaux...", explique-t-il. "Si on est joueur comme moi, on reçoit toutes les semaines un petit coup de fil, 'comment ça va ?' Et après il te dit, 'je t'ai crédité un bonus de 250 ou 500', ou 'tu mets 500, je te donne 500'."

Philippe raconte qu’un salarié de Betclic l'appelait chaque semaine, lui promettant des "cadeaux". Dont Philippe assure avoir profité : "Il y a eu une place de foot au Vélodrome de Marseille pour le match France-Albanie à l'Euro. Quand j’ai regardé le prix, c’était 2 500 euros ! Et puis un jour, je leur ai même fait payer une facture chez Leroy Merlin parce que je rénovais un studio. Je leur ai dit 'vous voulez me faire plaisir pour mon anniversaire ? J'en ai pour 1 300 euros à peu près chez Leroy Merlin'. Et ils ont payé." Mais que représentent 1 300 euros pour lui ? "Une semaine de paris !"

Les clients VIP : gros joueurs mais surtout... gros perdants !

Philippe était probablement, pour l'opérateur de paris en ligne, un client à choyer tout particulièrement... En effet, les parieurs sont classés par catégories : au sommet se trouvent les clients les plus importants, les VIP, ceux que l'on dorlote. Selon un salarié du service clientèle de Betclic, il ne s’agit pas seulement des plus gros joueurs, mais "des plus gros perdants, ceux qui rapportent le plus d'argent à Betclic. C'est un service client plus poussé, vous êtes avec les vrais accros".

Isabelle Falque-Pierrotin, présidente de l’Autorité nationale des jeux, a bien conscience de l’existence de ce système des paris gratuits et des services VIP des opérateurs : "On achète le joueur puisqu'à travers ses paris gratuits, on lui donne l'impression que parier ne coûte rien." Et elle s'inquiète : "On mesure l'impact potentiellement négatif que ces services VIP peuvent avoir sur des joueurs fragiles. Le service VIP, c'est la quintessence du modèle économique des opérateurs."

"Tout ça, c'était du vent !"

Philippe considère-t-il qu'il était addict aux jeux lorsqu'il "brûlé" ses 600 000 euros ? "Oui, on peut dire ça. Le pari sportif, oui." Selon une étude de l’Observatoire des jeux publiée en 2020, les joueurs excessifs représentent 39% du chiffre d’affaires des opérateurs de paris en ligne. Au vu du montant de ses pertes, de sa fréquence de jeu et de son état psychologique, Philippe présente toutes les caractéristiques de ce profil de joueur excessif. Et Betclic, comme tous les sites de paris, a l’obligation de l'identifier comme tel, et de le limiter à jouer. Pourtant, c’est le contraire qui se serait passé. Selon Philippe, aucun interlocuteur ne semble jamais l'avoir mis en garde sur les risques et les conséquences potentiellement dévastatrices de ses paris : "J'ai dû parler à quatre chargés de clientèle chez Betclic, et aucun ne m'a dit d'essayer de faire autre chose."

Philippe est convaincu que le service VIP de Betclic connaissait son état : "Je leur ai tout raconté. Ils rentrent dans la vie personnelle. Et c'est là où ça me fait de la peine. Pendant un an, deux ans, trois ans, on parle, on se confie, et on se dit qu'il y a une complicité avec la personne... Et en fait, tout ça, c'était du pipeau, du vent ! Je ne sais pas, il n'y a pas de mots." Philippe a depuis arrêté de jouer, son compte chez Betclic a été définitivement fermé. En France, 4 millions de personnes parient chaque année, quatre fois plus qu’il y a dix ans. En 2022, le montant des sommes perdues par les joueurs a atteint 1,4 milliard d’euros.

Betclic a décliné les demandes d’interview de "Cash Investigation".

Extrait de "Argent facile : les fausses promesses des influenceurs", diffusé dans "Cash Investigation" le 4 avril 2024.

