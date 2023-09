"Ma vie a totalement chaviré" : une jeune femme se retrouve à son insu sur 45 sites porno et témoigne dans "Cash Investigation"

Durée de la vidéo : 3 min

La vie de Kate Spencer a basculé en 2020, lorsqu’elle a découvert que des vidéos intimes d’elle circulaient sans son consentement sur des plateformes porno. Des images qui ont été vues environ 5 millions de fois. Extrait de "Porno, un business impitoyable", une enquête de "Cash Investigation" à voir le 28 septembre à 21h10 sur France 2.

Depuis des années, Kate Spencer n’avait plus de nouvelles de ce garçon avec qui elle avait eu une relation dans sa jeunesse. Mais en mai 2020, des amies lui apprennent qu'il a posté deux vidéos intimes d’eux sur des sites porno. "Il y a des vidéos de moi sur Internet, mises en ligne facilement par un garçon avec lequel j’étais amie il y a plus de dix ans. Ma vie a totalement chaviré à cause de ces vidéos", raconte l'Américaine, qui n’avait jamais donné son consentement.

A l’époque, la jeune femme de 30 ans, qui vit dans le Massachusetts, a un mari, une maison, des projets, un emploi. Aujourd’hui de tout cela, il ne reste rien. Mais il reste… la combativité de Kate. C’est pour cette raison qu’elle prend aujourd'hui la parole publiquement. "J’ai eu des relations sexuelles [avec lui] et je lui ai fait une fellation. Ce sont des choses que vous faites dans l’intimité. Je n’ai rien fait de mal. Si des gens veulent poster leurs vidéos, c’est leur choix, à partir du moment où ils sont d’accord. Ça ne me regarde pas. Mais moi, je n’ai pas consenti à être mise en ligne", s'insurge-t-elle.

Comment se débarrasser de vidéos en accès libre depuis 2010 ?

Kate connaît alors le site Pornhub… mais seulement de nom. "L’une de mes amies avait fait des captures d’écran, et elle me les a montrées. Et là, j’ai découvert que l’une des vidéos avait 970 000 vues, et l’autre 50 000." Ces deux vidéos de leurs ébats, cet ex-petit ami les a postées via son compte personnel sur Pornhub, en 2010… en accès libre pour tout le monde ! Kate reprend immédiatement contact avec l’homme, qu’elle a perdu de vue, et lui demande de les effacer immédiatement. Il obtempère, les vidéos disparaissent de Pornhub.

Mais c’est trop tard. En l'espace de dix ans, ces scènes intimes en libre accès se sont répandues partout sur Internet. La jeune femme a dressé une liste de tous les sites sur lesquels elles apparaissent. Au total, elle en a dénombré 45. Et il y a un autre décompte, encore plus vertigineux : le nombre de vues sur la Toile. En effet, ces vidéos totalisent entre 4 et 5 millions de vues. Les psychiatres ont diagnostiqué à Kate un syndrome de stress post-traumatique.

