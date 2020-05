"Cash Investigation". Egalité hommes femmes : balance ton salaire

En France, les hommes ont un salaire de 22,8% supérieur à celui des femmes. Quand une femme à temps plein gagne 100 euros, un homme touche 122,80 euros ! Et parmi les 120 plus grandes entreprises françaises, seules 9 sont dirigées par des femmes… alors qu’elles sont en moyenne plus diplômées que les hommes. Le magazine "Cash Investigation" (Facebook, Twitter, #cashinvestigati) relève que le secteur bancaire présente le plus grand écart de salaire entre les hommes et les femmes, soit 36% de différence !

Dans certaines professions de la banque et la finance, une femme a en effet presque deux fois moins de chances qu’un homme d’avoir un poste à responsabilités… à diplôme équivalent. Sans compter, parfois, les réflexions sexistes et autres dérapages misogynes. La journaliste Zoé de Bussierre a enquêté sur les mécanismes d’une telle injustice. Parmi les raisons, il y a notamment cet "heureux événement" qui impacte la courbe des salaires des femmes et creuse les inégalités.

L'injustice des disparités salariales

Rares sont les femmes qui réussissent à briser ce "plafond de verre" bloquant leur ascension dans l’entreprise. A cela s’ajoute une inégalité salariale qui frappe de plein fouet certains métiers fortement féminisés. Les infirmières, en première ligne dans la crise sanitaire inédite du coronavirus Covid-19, applaudies tous les soirs à vingt heures par la population, gagnent en moyenne 1 800 euros net par mois à l’hôpital, malgré les responsabilités et la pénibilité du travail.

Au Québec, les inégalités salariales ont pourtant disparu quand les métiers dits "féminins" ont été revalorisés. Dans cette province majoritairement francophone à l’est du Canada, une infirmière gagne ainsi en moyenne 5 500 euros de plus par an ! Alors qu’attend aujourd’hui la France pour effacer ces disparités salariales, ces injustices ? Avec ce nouveau numéro de "Cash Investigation", Elise Lucet invite à plonger dans le grand bain des inégalités entre les hommes et les femmes.



"Egalité hommes femmes : balance ton salaire", une enquête de Zoé de Bussierre diffusée mardi 19 mai 2020 à 21 heures sur France 2.

> Les replays des magazines d'info de France Télévisions sont disponibles sur le site de Franceinfo et son application mobile (iOS & Android), rubrique "Magazines".

