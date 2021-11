"Cash Investigation". Déchets : la grande illusion

La quantité de déchets produits devrait augmenter de 70% d’ici 2050, selon la Banque mondiale. Un chiffre qui donne le tournis. Alors, pour éviter ces montagnes de déchets à nos portes, industriels et pouvoirs publics ont trouvé la solution en leur donnant une nouvelle vie. Mirage ou réalité ? Le magazine "Cash Investigation" (Facebook, Twitter, #cashinvestigati), présenté par Elise Lucet, a mené l’enquête.

Les campagnes de communication des professionnels du tri le martèlent. Vous pouvez jeter tous vos déchets plastiques dans la poubelle jaune, celle du recyclage ! La journaliste de "Cash" Claire Tesson a découvert pourquoi les 8,5 milliards de pots de yaourt en plastique jetés à la poubelle par les consommateurs français ne sont presque pas recyclés…

Révélations sur l’envers de la méthanisation

La France brûle encore plus d’un tiers de ses ordures ménagères, soit 12 millions de tonnes par an, dans les 122 incinérateurs que compte le pays. A l’arrivée, d’énormes tas de cendres et de résidus, les mâchefers, qui concentrent polluants et métaux lourds. Pendant des mois, "Cash" a collecté des milliers de données pour établir le classement des bons et mauvais élèves de l’incinération et du recyclage sur le territoire. Et de ces montagnes de déchets peuvent naître des fortunes. Comment le groupe Paprec est-il devenu, en moins de trente ans, le numéro un du recyclage ?

La méthanisation permet de transformer les déchets agricoles en gaz de ville ou en électricité. Sur le papier, une super idée dopée par des centaines de millions d’euros d’argent public, mais dans les campagnes, la colère gronde contre ces "méthaniseurs" qui se multiplient partout en France. Ils aiguisent les appétits de grands groupes comme Engie. Incidents à répétition, pollutions, absence de contrôle… Révélations sur l’envers de la méthanisation.

