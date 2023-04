En 2007, les images d'un Nicolas Sarkozy balbutiant après son premier tête-à-tête avec le président russe avaient fait soupçonner un abus d'alcool. Selon le journaliste Nicolas Hénin, le chef de l'Etat français n'était pas ivre… mais sonné par un échange particulièrement violent. Dans cet extrait d'"Affaires sensibles", le récit de cette entrevue telle qu'elle se serait déroulée.

Faut-il parler avec Vladimir Poutine ? Et si oui, comment ? Un peu plus d'une année après l'invasion de l'Ukraine, "Affaires sensibles" retrace les relations diplomatiques entre les présidents français et leur homologue russe. Au pouvoir depuis fin 1999, Vladimir Poutine a connu trois chefs de l'Etat français avant Emmanuel Macron : Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy et François Hollande. Avec chacun, les relations ont été différentes, en fonction des personnalités et du contexte international.

En 2007, tout avait bien commencé, en apparence, pour un Nicolas Sarkozy fraîchement élu. Sa première rencontre avec Vladimir Poutine a lieu le 6 juin, au G8 de Heiligendamm, en Allemagne. L'ambiance est détendue, une certaine complicité semble même unir les deux hommes. Puis les deux présidents s'isolent pour un entretien en tête-à-tête. Les seuls à y assister sont leurs conseillers diplomatiques et leurs traducteurs respectifs.

Nicolas Sarkozy groggy ?

Après l'entretien, le président français est attendu pour une conférence de presse. A leur surprise, les journalistes vont voir arriver un Nicolas Sarkozy qui ne semble pas dans son état normal. Et tous de se poser la question : ne serait-il pas tout simplement éméché ?

Selon le journaliste Nicolas Hénin, auteur d'une enquête sur les réseaux russes en France, si le président français a l'air groggy, son hébétude n'a rien à voir avec l'alcool. A rebours des clichés sur les Russes (entretenus notamment par son prédécesseur Boris Eltsine), Poutine n'en est pas amateur ‒ pas plus que Nicolas Sarkozy. Le récit que le journaliste tient d'un proche de Nicolas Sarkozy apporte un éclairage tout différent. Voici la scène telle qu'il a pu la reconstituer.

"Un entretien tel que pourraient l'avoir deux voyous en bas de la barre d'immeubles"

Pour entamer ce premier face-à-face, Nicolas Sarkozy aurait choisi de "poser sur la table tous les sujets qui fâchent, franchement, virilement". Selon Nicolas Hénin, pendant les quelques minutes que dure cette entrée en matière, Vladimir Poutine serait resté relativement impassible.

Et puis, "il le regarde et lui demande 'C'est bon ? T'as fini ?' - Euh, oui… - Alors, aurait menacé le président russe, mimant d'un geste la différence de taille entre la France et la Russie, soit tu continues sur ce ton, et je t'écrase, ou alors tu changes de registre, et je peux faire de toi le roi de l'Europe." D'après le journaliste, Vladimir Poutine aurait même ponctué ces menaces d'insultes.

Cette version a été réfutée par un conseiller du président Sarkozy, mais Nicolas Hénin l'affirme : "C'est bel et bien parce qu'il était sonné par la violence de cet échange que Nicolas Sarkozy était dans cet état. C'était vraiment un entretien tel que pourraient l'avoir deux voyous en bas de la barre d'immeubles."

Extrait de "Poutine-Macron : le face-à-face des présidents", à voir le 4 avril 2023 dans "Affaires sensibles", une coproduction France Télévisions, France TV presse, France Inter et l’INA, adaptée d’une émission de France Inter.

