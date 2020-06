VIDEO. Herminie Cadolle, communarde et féministe, présente le premier soutien-gorge à l'exposition universelle de 1889

A la fin du XIXe siècle, Herminie Cadolle (1842-1924) change le cours de l’histoire des femmes en contribuant à les libérer du corset qui les martyrise pour répondre aux critères de beauté de l'époque : "C’était une femme du peuple et elle a appris le métier de giletière qui était très complexe en couture. Elle n’a pas choisi d’être une petite couturière", dit son arrière-arrière-petite fille Poupie Cadolle au magazine "20h30 le samedi" (replay).

La jeune femme fait des corsets de luxe pour la grande bourgeoisie parisienne qu’elle ne porte pas vraiment dans son cœur. Membre de l’un des premiers mouvements féministes, communarde, amie de la militante anarchiste Louise Michel, elle se bat pour l’égalité salariale entre les hommes et les femmes. Emprisonnée à la fin de la Commune de Paris en 1871, Herminie part ensuite en Argentine.

"Hélas, il n’a pas eu de succès. Les femmes n'étaient pas prêtes"

"Fabriquer ces corsets et voir la soumission au vêtement et à la mode… elle a dû se dire : 'Non, niet, j’arrête ! Libérons la femme, non seulement intellectuellement, mais libérons aussi ses mouvements'", précise sa lointaine descendante. La révolutionnaire ose alors couper en deux cet instrument de torture qui comprime le corps des femmes, au point souvent de les faire s’évanouir. C'est un coup de bistouri radical qui libère ainsi l’estomac et les seins.

Cette femme engagée dans tous les combats sociaux vient de créer le tout-premier soutien-gorge qu’elle appelle le "Bien-Etre". L'invention est présentée à l’exposition universelle de Paris en 1889. "Hélas, le soutien-gorge n’a pas eu de succès. Les femmes n’étaient pas prêtes", rappelle Poupie Cadolle. Il faudra attendre la Première Guerre mondiale quand les femmes remplacent dans les usines les hommes partis au front. Et comme pour travailler, il faut pouvoir bouger, le corset saute ! Place au soutien-gorge…

