"20h30 le samedi". Le règne des divas

Le magazine "20h30 le samedi" (Twitter), présenté en direct par Laurent Delahousse juste après le journal de 20 heures sur France 2, raconte un moment inédit dans la vie d’une personnalité, les coulisses d’un événement ou d’un lieu appartenant à l'histoire collective. Des reportages qui dévoilent "la petite histoire dans la grande", à feuilleter comme un album de famille. Ce nouveau numéro de la saison 4 de "20h30 le samedi" raconte le règne des divas dans les années 1990...

Le jour où > Aretha Franklin, Céline Dion et Mariah Carey s’affrontent sur scène

A la fin des années 1990, les trois divas font la pluie et le beau temps dans le monde de la pop et de la soul : Aretha Franklin est une icône depuis la fin des sixties, Céline Dion s’est hissée en tête des hit-parades avec la chanson du film Titanic et Mariah Carey vend des albums par millions. En 1998, une chaîne de télévision américaine décide de lancer une série de concerts caritatifs, afin de lever des fonds pour l’éducation musicale des enfants. Les chanteuses, toutes les trois d’origine modeste et engagées dans des causes caritatives, acceptent l’invitation… Mais rassembler sur scène et pour la première fois les divas les plus puissantes de la décennie, cela fait forcément des étincelles. Retour sur cette rencontre unique.

Et aussi, la revanche des mannequins, un couturier et un chanteur en conflit...

Actu > La revanche des supermodels

Il n’y a pas que les divas de la pop qui occupent le devant de la scène dans les années 1990. C’est aussi l’apparition des supermodels : Cindy Crawford, Claudia Schiffer, Naomi Campbell, Estelle Lefébure… Ces mannequins sont devenues si célèbres qu’il suffit d’un prénom pour les identifier. Avant elles, les mannequins n’étaient que des faire-valoir, mais elles ont fait alliance et bousculé les règles du jeu. Comment ont-elles réussi ce tour de force, cette revanche ?

Bonus > Le clash entre Thierry Mugler et George Michael

Le styliste Thierry Mugler, disparu le 23 janvier 2022, à l’âge de 73 ans, a fait défiler toutes les plus grandes mannequins des années 1990. Le clip Too Funky de George Michael est d’ailleurs inspiré de cet univers. Et le chanteur a même demandé au couturier de le réaliser, mais les deux hommes sont vite en désaccord…

