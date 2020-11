"20h30 le samedi". "Dame de fer" et "Dame Teflon"

Le magazine "20h30 le samedi" (Twitter), présenté en direct par Laurent Delahousse juste après le journal de 20 heures sur France 2, raconte un moment inédit dans la vie d’une personnalité, les coulisses d’un événement ou d’un lieu appartenant à l'histoire collective. Des reportages qui dévoilent "la petite histoire dans la grande", à feuilleter comme un album de famille. Ce nouveau numéro de la saison 3 de "20h30 le samedi" s’intéresse ce soir à deux femmes politiques hors du commun, Margaret Thatcher et Angela Merkel, dont la carrière a basculé pour toutes les deux un 22 novembre...

Le jour où > La "Dame de fer" est tombée

Le 22 novembre 1990, Margaret Thatcher annonçait sa démission, à la surprise générale. La "Dame de fer" était adorée par certains, haïe par d’autres. Celle dont Mitterrand disait qu'"elle a la bouche de Marilyn et les yeux de Caligula" ne laissait personne indifférent. L’ère Thatcher a duré onze ans et six mois, un record pour un Premier ministre britannique. Et pourtant, il n’a fallu que trois jours à son propre camp pour la pousser dehors… Que s’est-il passé ? Comment l’inflexible Thatcher s’est-elle fait doubler et trahir par les siens ? "20h30 le samedi" raconte le jour où elle a été "renversée".

Et aussi, Merkel pop, Chirac hype...

Actu > Angela Merkel, une chancelière pop ?

Le 22 novembre 2005, il y a tout juste quinze ans, Angela Merkel, fille d’un pasteur et d’une institutrice, devient chancelière d’Allemagne. Quatre mandats plus tard, elle est une des personnalités politiques les plus puissantes au monde. En Allemagne, celle qu’on appelle parfois la "Dame Teflon", parce qu’elle reste impassible en toute circonstance, est même devenue une figure pop : on retrouve son visage ou le fameux geste qu’elle fait avec les mains, le losange, sur des T-shirts ou des objets…

Bonus > Comment Jacques Chirac est devenu une figure branchée

On trouve la photo de l’ancien président de la République sur des T-shirts, des tasses ou des porte-clés. Il est désormais devenu une figure branchée. Et tout a commencé avec l’émission "Les Guignols de l'info"…

> Les replays des magazines d'info de France Télévisions sont disponibles sur le site de Franceinfo et son application mobile (iOS & Android), rubrique "Magazines".

