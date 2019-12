"20h30 en fêtes". Voyage en terre de Noël

Pour la première destination de ce "20h30 en fêtes", direction la Laponie : elle évoque le grand froid, la taïga sous la neige, des lac gelés, des balades en chiens de traîneaux, mais aussi la magie de Noël.

A une dizaine de kilomètres au nord du cercle polaire, Marie et Régis, des Français du bout du monde, ont tout quitté pour s’établir dans un village fait de maisons en bois, au bord d’un lac sous la glace en hiver, par des températures parfois extrêmes.

D es élans, des ours… et des rennes

Leur rêve était de vivre au plus près du milieu d’origine des chiens samoyèdes qu’ils élèvent. Des boules de fourrure blanche qui n’aiment rien d’autre que les grands espaces enneigés.

Ils partagent ces étendues immaculées avec les élans, les ours… et les rennes. Ceux d’un certain bonhomme habillé tout en rouge ? Magique en cette période de Noël… Un reportage de Jean-Sébastien Desbordes et Thibaut Pomarès.



