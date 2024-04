Devenue l'artiste la plus écoutée dans le monde, Taylor Swift a pourtant bien failli arrêter sa carrière en 2016, à la suite d'un clash avec le rappeur Kanye West. Une épreuve que la pop star a su dépasser et retourner à son avantage.

Après une année de tous les records, rien ne peut arrêter le "phénomène Taylor Swift". La superstar américaine, devenue récemment milliardaire grâce à sa tournée mondiale "The Eras Tour", vient de sortir le 19 avril un nouvel album, The Tortured Poets Department, déjà assuré d’être en tête des classements. Pourtant, il y a quelques années, peu de professionnels de la musique auraient misé sur un tel succès. Alors qu'elle commençait à se faire un nom dans le métier, la jeune chanteuse a vécu un événement dont les conséquences auraient pu mettre fin à sa carrière.

En septembre 2009, Taylor Swift est heureuse. A 20 ans, la jeune artiste de pop country vient de recevoir, devant un parterre de stars, le prix du clip de l’année aux MTV Vidéos Music Awards. Sur la scène du Radio City Music Hall de New York, elle commence à remercier ses parents et son producteur quand Kanye West, qui est à l’époque l’un des plus grands rappeurs américains, l’interrompt et lui prend le micro des mains. "Je suis très heureux pour toi et je vais te laisser finir, mais Beyoncé a fait le meilleur clip de tous les temps", lance-t-il devant un public médusé et une Beyoncé gênée. Après son esclandre, le rappeur sort de scène, laissant la jeune chanteuse hébétée et humiliée.

Taylor Swift disparaît pendant un an

Plus tard, sous la pression médiatique, Kanye West présente ses excuses mais en 2016, il réitère ses provocations. Dans le clip de son titre Famous, il est allongé dans un lit entouré de célébrités nues, dont le sosie de Taylor Swift. Les images défilent et les paroles du rappeur sont sans équivoque : "Je pourrai toujours coucher avec Taylor, j’ai rendu cette salope célèbre." La vidéo fait scandale et pour se justifier, Kanye West assure publiquement que la chanteuse lui a donné l’autorisation d’utiliser son nom et son image dans le clip.

Alors que la pop star nie, Kim Kardashian, à l’époque la femme du rappeur, publie sur Internet l'extrait d’une conversation téléphonique entre les deux stars de la musique discutant de certains détails de la vidéo. Le public se retourne aussitôt contre Taylor Swift et la petite fiancée de l’Amérique apparaît comme une manipulatrice et une menteuse. Du jour au lendemain, la chanteuse disparaît et ferme son compte Instagram.

Son coup de maître marque le tournant de sa carrière

Ce n’est qu’un an plus tard, en 2017, que Taylor Swift revient, mais ce n’est plus la même. Habillée de noir et maquillée d’un épais trait d’eye-liner, la star compte bien reprendre le contrôle de sa carrière. Dans le clip de Look What You Made Me Do, elle enterre la jeune Taylor ingénue pour faire sortir de terre une Taylor combative qui veut rétablir la vérité, et chante "Je serai l’actrice principale de tes cauchemars".

En 2019, la chanteuse plus déterminée que jamais va plus loin : lorsqu’elle apprend qu’un producteur proche de Kanye West a racheté les droits de ses six premiers albums, elle décide de les réenregistrer avec la mention "Taylor’s Version". Et les fans jouent le jeu, ils rachètent les albums, la réédition de 1989 (Taylor’s Version) battra même son propre record de vente en moins d’une semaine. Pour Mathilde Serrell, journaliste à France Inter, cette décision marque un tournant dans sa carrière : "C’est quelque chose qui va fédérer un nouveau public, engranger des revenus supplémentaires, elle rentre dans l’histoire avec ce coup-là".

Aujourd’hui, Taylor Swift est devenue l’artiste la plus puissante de l’industrie musicale. Et même si elle a réussi à transcender les épreuves, elle a avoué, en décembre 2023 dans une interview accordée au magazine Time, qui l’a sacrée personnalité de l’année, que cet épisode a eu de lourdes répercussions sur sa santé mentale : " Cela m'a fait tomber psychologiquement dans un endroit où je n'avais jamais été auparavant. J'ai déménagé dans un pays étranger. Je n'ai pas quitté une maison de location pendant un an. J'avais peur de téléphoner. J'ai repoussé la plupart des gens dans ma vie parce que je ne faisais plus confiance à personne. J'ai sombré très, très durement."

Extrait de "La story Taylor Swift", diffusé dans "20h30 le dimanche", le 21 avril 2024.

