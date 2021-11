"20h30 le dimanche" avec Clémentine Célarié, Pierre Niney et Ofenbach

Des personnalités se confient en direct à Thomas Sotto dans 20h30 le dimanche" (Twitter, #20h30LD) après le journal de 20 heures sur France 2 : entretien, rencontre(s) et aussi un live musical sur le plateau… Ce dimanche 7 novembre 2021, Clémentine Célarié.

L'invitée de ce nouveau numéro de la saison 4 du magazine est reçu à l’occasion de la sortie de son livre témoignage Les mots défendus (éd. Albin Michel) dans lequel elle revient sur le combat qu’elle a mené contre le cancer > "T’écrire c’est dégager les sentiers sombres, jonchés de ronces, traverser ces nuits d’insomnies où l’on se sent fini, à côté, coupable de tout, dans le précipice.T’écrire c'est rendre concrète cette projection de guérison, cette volonté de soulagement…"

Et aussi, un couple, un duo...

Rencontre avec l’acteur Pierre Niney à l’affiche du film Amants, réalisé par Nicole Garcia, avec pour partenaires Stacy Martin, Benoît Magimel, Christophe Montenez, Nicolas Wanczycki… > Lisa et Simon s’aiment passionnément depuis leur adolescence et mènent la vie urbaine et nocturne des gens de leur âge. A la suite d’une soirée qui tourne mal et dont l’issue n’est autre que la prison pour Simon, il décide de fuir… Lisa attend alors de ses nouvelles...

Le Live de "20h30 le dimanche" : le duo d’électro-rock Ofenbach qui est le groupe français le plus écouté dans le monde.

