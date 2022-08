"L'été de 20h30 le dimanche". La passionnée des tortues

La série d’été du magazine "20h30 le dimanche" propose une collection inédite de portraits, de belles histoires et de rencontres présentés par Laurent Delahousse. Pour ce nouveau numéro, direction Mayotte, un archipel de l'océan Indien situé entre Madagascar et la côte du Mozambique, où la flore et la faune sont d’une incroyable richesse...

La biologiste marine Jeanne Wagner habite Mayotte et elle y protège les tortues vertes, une espèce menacée qu’il faut surtout sauver de la machette des braconniers.

La protection de leur habitat

Jeanne Wagner est la directice de l'association Oulanga Na Nyamba, créée en 1998 par un groupe de Mahorais passionnés par l’environnement, qui se consacre notamment à la protection des tortues marines et leur habitat.

> Un reportage signé Paul Degeneve, Thomas Delorme et Benoit Viudès.

> Les replays des magazines d'info de France Télévisions sont disponibles sur le site de Franceinfo et son application mobile (iOS & Android), rubrique "Magazines".

