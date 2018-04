"19h le dimanche". Alain Thébault, l'homme qui fait voler les bateaux / PPDA, une vie après le JT

Un regard décalé sur l'information, avec des enquêtes, des reportages et des fictions sur les grands événements politiques... C'est "19h le dimanche" (Facebook, Twitter, #19hLD), un magazine présenté en direct par Thomas Sotto. Au sommaire de ce numéro du 15 avril :

> LA STORY. Alain Thébault, l'homme qui fait voler les bateaux : il rêve de faire voler des bateaux depuis près de quarante ans. Et aujourd’hui, le navigateur est en passe d’y parvenir avec ses SeaBubbles, de petites embarcations électriques lévitant au-dessus de l’eau. Il propose d’en faire un moyen de transport écolo pour les Parisiens et les habitants de plusieurs autres capitales mondiales. Mathieu Benoist et Thibault Pomares ont pu filmer les derniers essais de ce bateau volant.

L'entretien avec PPDA

> L’ENTRETIEN. PPDA, une vie après le JT : dix ans après avoir quitté la présentation du journal de 20 heures, Patrick Poivre d’Arvor revient sur le devant de la scène dans un nouveau spectacle musical, associant concert et théâtre. Quelques jours avant la première au Casino de Paris, Thomas Sotto a recueilli les confidences du journaliste sur sa nouvelle vie et les moments forts de sa carrière.

