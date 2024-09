A Saint-Ouen, une association de jeunes de moins de 18 ans organise des distributions de nourriture pour les plus démunis. Une initiative qui vise à sensibiliser très tôt à l'esprit d'entraide de la ville.

Au cœur de la Seine-Saint Denis, le département le plus pauvre de l’Hexagone, la ville de Saint-Ouen a amorcé une véritable métamorphose. Grâce au lancement du grand plan de rénovation urbaine, cette commune de banlieue devient attractive et attire une nouvelle population.

Mais la force de Saint-Ouen, c’est aussi sa culture populaire, car l’ancienne cité ouvrière a conservé son sens de l’entraide. Dans un supermarché, un groupe d’enfants s’active dans les rayons pour remplir le caddie de nourriture. A leur tête, Soussaba, la jeune présidente de Tous solidaire, une association dont les membres ont moins de 18 ans. "Alors là, on est venu avec les enfants pour faire la maraude de demain. La plus petite, elle est là, elle a 9 ans ", explique-t-elle.

"Saint-Ouen, c'est tout le monde mélangé et dans l'entraide"

De retour à l’association, petits et grands préparent les paniers repas qui seront distribués le soir même. Chaque mois, plus de 200 jeunes viennent prêter main-forte à Soussaba. Pour la jeune présidente, se rendre utile dès le plus jeune âge est essentiel : "On a tous besoin de confiance pour commencer quelque part, et le problème dans la société d’aujourd’hui, c’est qu’on nous la donne trop tard. C’est vers 16 ans, 17 ans, 18 ans qu’on nous donne confiance, alors que dès le plus jeune âge, on peut nous sensibiliser à des actions comme celle-ci."

Plus tard dans la soirée, la distribution commence dans les rues de Saint-Ouen. Un ami de Soussaba les accompagne. Il s’est engagé dans l’association qui, selon lui, incarne les valeurs de la ville : "A la base, c’est ça l’identité de Saint-Ouen, c’est que tout le monde soit mélangé, peu importe l’origine ou la religion, c’est que l’on soit tous entre nous et dans l’entraide."

Extrait de "La métamorphose d'une banlieue" diffusé dans "13h15 le dimanche" le 22 septembre 2024.

