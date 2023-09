Vidéo Incendies en Gironde : "L'injustice est toujours là", dénonce le maire d'Origne, toujours en attente d'aides de l'Etat un an après

En juillet 2022, la Gironde a fait face à des incendies historiques avec plus de 30 000 hectares partis en fumée. Un an après, le maire d'Origne, commune ravagée par les flammes, se sent abandonné par l'Etat.

L'été 2022 a été marqué par de nombreux incendies de grande ampleur en France comme à l'étranger. Ce fut le cas en Gironde où, en juillet, plus de 30 000 hectares sont partis en fumée en quelques semaines. Le feu a laissé sa place à des terres désolées et inexploitables pour les habitants de la région. Si certaines villes ont reçu du soutien de la part de l'Etat, celui-ci s'est parfois montré insuffisant pour combler l'étendue des dégâts. C'est le cas à Origne, petit village du Sud-Ouest ravagé par les flammes. Les équipes de "13h15" ont rencontré le maire de la commune, Vincent Dedieu, qui se sent délaissé par le gouvernement. "C'est là où tu vois la différence entre nous, communes rurales, et les grosses villes" Un peu plus d'un an après ce drame, les dégâts sont visibles à perte de vue. Le quotidien de Vincent Dedieu, le maire d'Origne, est bouleversé depuis un an. Si les discussions avec les sylviculteurs avancent bien pour reboiser la région de manière intelligente afin de minimiser le risque d'incendie, celles avec l'Etat sont au point mort. L'aide annoncée par le gouvernement ne couvre pas toutes les dépenses et, avec les maires des communes voisines, Vincent Dedieu cherche désespérement à obtenir une subvention exceptionnelle. Mais ses appels à l'aide n'ont pas l'effet escompté. "C'est là où tu vois la différence entre nous, communes rurales, et les grosses villes" confie-t-il, amer. Pour aider les communes du coin, il faudrait moins de 200 000 euros estime-t-il mais "ça n'avance pas du tout. (...) Quand le président de la République se félicite de son engagement de refaire les campings, c'est bien, et nous ? (...) Oui, l'injustice est toujours là", s'agace Vincent Dedieu. Extrait de "Retour de flammes", diffusé dans "13h15 le samedi", le 9 septembre 2023. > Les replays des magazines d'info de France Télévisions sont disponibles sur le site de Franceinfo et son application mobile (iOS & Android), rubrique "Magazines".