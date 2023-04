VIDEO. "Il faut que je me réhabitue au son" : Zoé Besmond de Senneville, comédienne atteinte d'otospongiose, redécouvre la musique grâce à un sac à dos vibrant

L'artiste souffre d'otospongiose, une maladie qui provoque une baisse de l'audition, voire une surdité. Dans cet extrait de "13h15 le samedi", elle redécouvre la musique grâce à un sac à dos vibrant, une innovation qui transforme le son en vibrations.

Zoé Besmond de Senneville souffre d'otospongiose depuis ses 25 ans. La comédienne a vu sa carrière et son quotidien perturbés par cette maladie, qui provoque une perte progressive de l'audition, pouvant aller, à terme, jusqu'à la surdité.

Mais grâce à un "sac à vibrations", elle redécouvre différemment la sensation de la musique, cette fois de manière plus physique : cet équipement innovateur est doté de transmetteurs de vibrations modulées selon l’intensité de la musique. Ces dernières sont notamment plus intenses pour les basses. "C'est marrant, ce truc !" dit-elle pleine d'enthousiasme.

"Ça fait trois ans que je n'écoute quasiment plus de musique"

Zoé n'avait plus entendu de notes de musique depuis plusieurs années. "Travailler avec de la musique, pour moi, c'est un peu un choc. Ça fait trois ans que je n'écoute quasiment plus de musique, témoigne l'artiste. Il faut que je me réhabitue à entendre le son. Je vis un peu dans du coton quoi, je ne porte même pas mes appareils auditifs quand je suis seule."

"L'absence de son, moi qui suis musicien, c'est sans doute la pire chose qui peut arriver. Discuter avec elle, c'est comme discuter avec moi, les peurs que je pourrais avoir", confie le musicien qui collabore avec elle.

Extrait de "Journal de mes oreilles", diffusé dans "13h15 le samedi" le 22 avril 2023.

> Les replays des magazines d'info de France Télévisions sont disponibles sur le site de Franceinfo et son application mobile (iOS & Android), rubrique "Magazines".