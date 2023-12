VIDEO. Etats-Unis : à New York, des milliards de dollars dépensés pour se protéger de l'élévation du niveau de la mer et des inondations - (13H15 LE DIMANCHE / FRANCE 2)

Depuis le passage de l'ouragan Sandy à New York en 2012, la municipalité cherche des solutions pour protéger les huit millions de New-Yorkais de l'élévation du niveau de la mer, des tempêtes et des inondations.

Miami est l'une des villes occidentales les plus exposées au changement climatique. Pourtant, les habitudes des Américains peinent à évoluer, et des pavillons qui ont déjà les pieds dans l'eau continuent même de se vendre, bien qu'aucune assurance ne prendra le risque de les couvrir.

Aujourd'hui, il y a près de 284 000 personnes à évacuer à Miami en cas d'inondation ou d'ouragan. Un nombre important qui pourrait exploser dans les décennies à venir si le niveau de la mer continue d'augmenter. Les équipes de "13h15 le dimanche" (X, #13h15) se sont rendues à New York où, depuis le passage de l'ouragan Sandy en 2012, des solutions sont trouvées pour protéger les huit millions d'habitants.

Des solutions à très court terme qui peinent à convaincre

Parfois, un évènement dramatique permet de se rendre compte de ses faiblesses. C'est le cas à New York où l'ouragan Sandy a frappé violemment la ville en octobre 2012. Depuis, la municipalité cherche à protéger les New-Yorkais.

Jordan Salinger est responsable des adaptations climatiques au sein de l'équipe municipale. "Il y a 837 kilomètres de côtes à New York. C'est plus qu'à Chicago, Miami et Los Angeles réunis. Avec un littoral si étendu, le risque est sérieux", explique-t-il. Pour faire face à ce risque, une des solutions développées est l'installation de digues en sable, placées en priorité pour protéger les hôpitaux, les usines et les sites stratégiques. Mais cela reste une réponse à très court terme.

Le "port paradisiaque", un projet à 7 milliards de dollars

L'un des projets phares de la municipalité est le "port paradisiaque". Un programme qui devrait être achevé en 2030 et qui coûtera près de sept milliards de dollars. L'idée est de "gagner sur la baie de 27 à 60 mètres afin de protéger le quartier sans sacrifier la beauté du site", détaille Jordan Salinger.

Un projet long à mettre en place et extrêmement coûteux, pour protéger une petite partie du sud de Manhattan. Aussi efficace soit-il, il devrait être difficile à étendre sur les 837 kilomètres de côtes new-yorkaises. D'autres idées devront alors être trouvées dans les années à venir pour protéger les huit millions d'habitants de Big Apple alors que le niveau de la mer pourrait s'élever de près d'un mètre d'ici la fin du siècle.

