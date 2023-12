Les équipes de "13h15 le dimanche" ont suivi Eric Rignot, glaciologue franco-américain, alors qu'il se lançait dans une expérience inédite en Antarctique. Des recherches cruciales alors que les conséquences du réchauffement climatique s'y font ressentir plus que nulle part ailleurs.

Le glacier Jakobshavn, aussi connu sous le nom de glacier Ilulissa, est le plus gros glacier du Groenland, mais aussi le plus rapide du monde. Il peut se déplacer de 14 mètres par jour, et jusqu'à 15 kilomètres par an. "C'est un monstre", résume Eric Rignot, un glaciologue franco-américain.

Les équipes de "13h15 le dimanche" (X, #13h15) l'ont suivi pendant deux ans alors qu'il se lançait dans une expérience inédite : envoyer un sous-marin dans les eaux du fjord pour comprendre ce qui se passe "sous la glace". Un nouveau challenge capital pour en apprendre plus sur les différentes manières qu'ont les glaciers de fondre, sur l'impact direct du réchauffement climatique sur la fonte des glaces ainsi que sur les conséquences de tout cela.

"Ça ferait monter le niveau des mers de 50 centimètres"

Face au glacier Jakobshavn, Eric et son ami Didier, le guide de l'expédition, rappellent les dangers qui existent en s'approchant trop près. "On est dans la zone dangereuse, ce n'est pas le fait que le bloc va se détacher et faire une vague ou un tsunami, c'est qu'il va y avoir des projectiles de glace qui vont partir, des boulets de canon vont sortir, ça va transpercer les parois du bateau", explique Eric Rignot.

Estimant la taille du glacier à 30 ou 40 mètres de hauteur, il ajoute qu'"il y a au moins neuf fois cette taille en dessous puisqu'il est à peine échoué". Un véritable colosse aux pieds d'argile qui pourrait bien causer de nombreux dégâts s'il continue à fondre à ce rythme. "Si toutes les glaces qui viennent de Jakobshavn se mettaient à débouler dans l'océan, ça ferait monter le niveau des mers, de manière globale, de 50 centimètres", alerte le glaciologue.

Pourtant, les deux collègues pointent du doigt le manque de mobilisation autour de causes aussi importantes que celle-là. "On est face à des catastrophes d'ampleur mondiale mais les moyens déployés pour étudier les régions polaires n'ont pas tellement changé en fait. Comme je le dis souvent, on monte l'Everest en espadrilles et on verra bien si ça marche ou pas. On en paiera certainement le prix", conclut Eric Rignot.

Une série signée Florent Muller, Benjamine Jeunehomme et Gaël Pouvreau.

Extrait de "La lutte des glaces", un reportage diffusé dans "13h15 le dimanche" le 3 décembre 2023.

