Bien avant Jean-Michel Jarre et l'invention du synthétiseur, deux hommes ont été les pionniers de la musique électronique : Pierre Schaeffer, ingénieur du son, et Pierre Henry, musicien compositeur. Ensemble, ils ont posé les prémices d'un nouveau courant musical.

De Jeff Mills à David Guetta en passant par les Daft Punk, la musique électronique est devenue un courant musical aussi riche et varié que le rock ou le hip-hop. En France, elle a été rendue populaire à la fin des années 1970 grâce à Jean-Michel Jarre et son fameux synthétiseur l’ARP 2600. Son album Oxygène, sorti en 1976, a été vendu à plus de 18 millions d’exemplaires dans le monde et reste à ce jour une référence dans le milieu.

Jean-Michel Jarre est un pionnier de l’électro, mais aussi l’héritier d’autres précurseurs. En 1948, Pierre Schaeffer, ingénieur du son et chercheur au studio de la RTF (Radiodiffusion-télévision française), collabore avec Pierre Henry, musicien compositeur. Leur projet : trouver une forme de musicalité dans les bruits du quotidien.

Ils inventent le sampling avec un vinyle rayé

Pour cela, ils expérimentent la manipulation électrique du son ; en rayant le sillon d’un disque vinyle, ils créent une boucle qu'ils appellent "le sillon fermé", une des bases de la musique électro. "Pierre Schaeffer et Pierre Henry ont inventé la manière dont on fait de la musique aujourd’hui avec le sampling, et toutes les manipulations que l’on peut faire autour du son, passer les sons à l’envers, les ralentir, les accélérer", explique Jean-Michel Jarre.

De ces inventions naissent deux genres musicaux, l’électro-acoustique et la musique concrète qui s’appuient sur les objets du quotidien pour produire une harmonie musicale. Pour Jean-Michel Jarre, ces deux concepts sont les fondamentaux de la musique électronique : "Pour la première fois, ils ont introduit la notion de bruits et de sons dans la musique, c’est-à-dire mélanger le son d’un oiseau avec une clarinette, le son d’un moteur avec des percussions".

