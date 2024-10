"13h15 le dimanche". Dans la peau de Charles > Episode 1

A l’occasion des 100 ans qu'aurait eu Charles Aznavour, "13h15 le dimanche" a souhaité lui rendre hommage. Avec les mots du chanteur légendaire, décédé en 2018, le magazine retrace les différentes étapes de sa longue carrière.

Cette année, Charles Aznavour aurait fêté ses 100 ans. A cette occasion, une série d’hommages lui a été rendu, notamment la sortie au cinéma, le 23 octobre prochain, du biopic Monsieur Aznavour, réalisé par Grand Corps Malade, où le chanteur est incarné par Tahar Rahim.

"13h15 le samedi(Nouvelle fenêtre)(Nouvelle fenêtre)" (X(Nouvelle fenêtre)(Nouvelle fenêtre), #13h15(Nouvelle fenêtre)(Nouvelle fenêtre)) a souhaité se joindre aux célébrations du centenaire de cet immense artiste avec un procédé narratif assumé : raconter sa vie uniquement avec ses mots à lui.

"La Bohème"

En 1960, Charles Aznavour a 36 ans, et sa carrière ne décolle pas. Mais ce soir de décembre à l’Alhambra, à Paris, tout peut basculer. Charles cherche une solution pour conquérir le public. Il va trouver l’inspiration dans son passé de petit Parisien d’origine arménienne et son parcours semé de critiques et d’obstacles : son enfance sous l’Occupation, ses débuts de chansonnier avec Pierre Roche, sa rencontre avec Edith Piaf, ses premières chansons d’amour et les attaques de la presse à son égard…

Une série de François-Julien Piednoir et Julie Torkomyan.

