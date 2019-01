"13h15 le samedi". Les hirondelles d'Agadir

C'est l'histoire de retraités français partis en camping-car chercher le soleil et la mer en hiver, qui ont fait du Maroc leur deuxième pays. Ils apprécient particulièrement la douceur du climat et la vie bon marché. Tous les ans, ils seraient 30 000 à faire le voyage. Et comme les hirondelles, ces retraités reviennent en France au printemps…

Le magazine "13h15 le samedi" (Facebook, Twitter, #13h15) a suivi certains d'entre eux. Alain, un ex-policier de 67 ans, et Christelle, mère au foyer de 62 ans. Des Aveyronnais totalement déboussolés quand l'heure de la retraite a sonné, mais qui ont acheté un camping-car cosy sur un coup de tête…

Une deuxième vie...

Il y a aussi Jojo, un ancien mécanicien de 80 ans, originaire de la Vienne. Avec ses économies, il a acquis un luxueux camping-car et vit aujourd’hui sa retraite comme une deuxième vie : zéro contrainte, la fête et des balades dans les montagnes comme s'il avait 20 ans.

Emmanuelle Msika, Frédéric Poussin et Anthony Santoro ont également rencontré Christian, 70 ans. Chef de colo auto-désigné, il organise bénévolement les activités au camping familial Terre d'Océan à Taghazout, au nord d’Agadir, qu’ils fréquentent tous chaque année depuis dix ans…

