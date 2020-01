"13h15 le samedi". Positive altitude

Ce direct est terminé et sera disponible en rattrapage dans quelques minutes.

L’hospice du Grand-Saint-Bernard, situé en Suisse sur un col frontière avec l'Italie à 2 473 mètres d’altitude, a été fondé il y a presque mille ans pour abriter les voyageurs qui devaient traverser les Alpes. Les visiteurs n'y montent aujourd'hui que pour la beauté du lieu, faire des randonnées...

Des chanoines, quatre hommes et une femme, vivent là-haut. Cette petite communauté en contact avec le monde extérieur a toujours pour mission d’accueillir les visiteurs. Quinze autres personnes laïques vivent dans la maison pour en assurer l’entretien.

Coupé du monde huit mois par an

Le magazine "13h15 le samedi" (Facebook, Twitter, #13h15) est allé à la rencontre de celles et ceux qui mènent une vie peu ordinaire, coupée du monde huit mois par an, quand la route carrossable qui y monte est ensevelie sous la neige. Durant ce très long hiver, ce grand refuge est un but de balade à raquettes ou ski de randonnée.

Pour ce document signé Emmanuelle Chartoire, David Geoffrion, Arnaud Béruel et Anne Cohen, le "13h15" a partagé quelques jours de la vie des habitants de l’hospice. Ouvert tous les jours de l’été, le musée de l’hospice présente d'autre part aux visiteurs l’histoire plurimillénaire du Grand-Saint-Bernard.

