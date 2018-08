"13h15 le samedi". La vie buissonnière

Tout quitter et partir sur les chemins… C’est un rêve que tout le monde a fait sans doute au mois une fois dans sa vie, sans jamais oser franchir le pas. Vianney, si ! Le magazine "13h15 le samedi" (Facebook, Twitter, #13h15) est allé à la rencontre de ce guide-nature qui s’en est allé avec le strict minimum pour survivre dans la nature. Il va en tirer les ressources afin de se nourrir et dormir pendant huit mois.

Cinq mille kilomètres à pied, en tirant une charrette, pour prouver qu'il est encore possible de se nourrir, mieux et sans argent, grâce à la nature à l'état sauvage, présente partout… même en ville. Ne se nourrir que de cueillette, ou presque, comme au temps, pas si éloigné à l'échelle de l'humanité, des chasseurs-cueilleurs, lointains ancêtres…

Renouer avec des savoirs ancestraux…

Florence Helleux, Maxime Souville et Bérengère Lafont ont suivi ce fin connaisseur des plantes qui souhaiterait que les hommes renouent avec les savoirs ancestraux. Pour montrer que c’est possible, Vianney a ainsi décidé de partir sur les routes, de chez lui en baie de Somme jusqu’au sud de l’Espagne.

Ce qu’il accomplit est une expérience en quasi-autonomie. Et cette épreuve faite de dépassement de soi a pour but, au bout du compte, de permettre à toutes et à tous d'ouvrir les yeux sur la nourriture gratuite. Un festin disponible à portée de main...



