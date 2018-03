"13h15 le samedi". Murielle Bolle, l’aveu d’une vie

Le 16 octobre 1984, Christine Villemin signale la disparition de son fils de 4 ans du domicile familial à Lépanges-sur-Vologne, dans le département des Vosges. L'enfant est retrouvé le même jour dans une rivière proche, la Vologne, les pieds et les mains liés par des cordelettes.

Après plus de trente-trois ans, l'affaire Grégory va-t-elle enfin dévoiler ses dernières zones d'ombre ? Pour certains, Murielle Bolle, 15 ans au moment des faits, serait l'un de ses personnages clés. Entendue par le juge Lambert, qui s'est suicidé en juillet 2017, elle a reconnu se trouver dans la voiture de son cousin Bernard Laroche lors de l’enlèvement du petit, avant de se rétracter…

Une mise en examen

En 2017, elle a été mise en examen pour enlèvement suivi de mort, et a de nouveau entendu résonner cette question dans un des bureaux de la gendarmerie : "Ne pensez-vous pas qu’il est temps de dire la vérité ?"

