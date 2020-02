"13h15 le samedi". Alice

Marine et Alexandre découvrent en octobre 2018 que leur fille de trois ans est atteinte d’une tumeur. En une fraction de seconde, leur vie bascule. Ils se plongent dans la maladie, veulent savoir, comprendre, connaître quel est le degré d’espoir… Où en est la recherche ?

Pendant un an, le magazine "13h15 le samedi" (Facebook, Twitter, #13h15). les a suivis dans ce combat. Un long parcours semé d’obstacles qui va les conduire à l’institut Gustave-Roussy, premier centre de lutte contre le cancer pédiatrique en Europe.

Un appel pour que la recherche progresse

Le couple de trentenaires livre, dans ce document signé Mallory Ahounou, Frédéric Capron et Fanny Martino, ses interrogations, ses angoisses, ses désillusions et lance un appel afin que la recherche progresse…

Les cancers pédiatriques sont la première cause de décès par maladie chez les enfants en France et en Europe. Chaque année, 2 500 nouveaux cas sont diagnostiqués et la moitié d'entre eux a moins de cinq ans.

