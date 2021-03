"13h15 le samedi". La vie reprend sur le campus

C’est à une plongée dans le monde étudiant qu’invite ce document du magazine "13h15 le samedi" (Twitter, #13h15), signé Thibault Pomarès, Laura Lequertier et Clément Voyer, après plus d’une année bouleversée à cause de la pandémie du coronavirus Covid-19.

Plus d’une année universitaire passée presque exclusivement en ligne, derrière un écran d’ordinateur, pour suivre les cours en distanciel, loin des bancs de la fac et des condisciples. Depuis quelques semaines, les portes des facultés se sont enfin entrouvertes…

Entre espoir, entraide et débrouille...

Cette reprise timide redonne le sourire à Natacha, Joao, Mohamed et leurs camarades qui étudient à Aix-Marseille Université (AMU) : cours en présentiel, travaux dirigés et conventions de stage pour valider les cursus.

Entre espoir, entraide et débrouille, la vie reprend doucement son cours sur le campus. Sous l’œil bienveillant et solidaire d’Asia, l’infirmière des quartiers Nord de Marseille solidaire d'étudiants en détresse à Aix-en-Provence…

