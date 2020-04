"13h15 le samedi". Loza

Née au Soudan, Loza a quitté son pays à l'âge de cinq ans pour fuir la dictature avec sa mère Nada. Des passeurs avaient promis de leur faire franchir la Méditerranée contre 2 500 dollars, mais le voyage a tourné au cauchemar…

Nada n’a pas pu monter dans le bateau à cause des vagues et la petite Loza s'est retrouvée toute seule à bord avec 400 migrants. Heureusement, l’un d’entre eux l’a prise sous son aile protectrice.

Retrouver Nada et lui rendre sa fille Loza…

Son ange gardien l’a déposée près de Cannes, chez Hubert, un militant humanitaire et coordinateur dans l'association Habitat & Citoyenneté. Il vient en aide aux réfugiés dans leurs démarches et les héberge parfois chez lui. Quitte à se retrouver hors la loi...

Pour ce document signé Jean-Sébastien Desbordes, Nicolas Berthelot et Matthieu Martin, le magazine "13h15 le samedi" (Facebook, Twitter, #13h15) a suivi Hubert et son amie Francesca, qui croient que Nada est toujours vivante. Ils se sont lancé un défi : la retrouver et lui rendre sa fille… en menant l’enquête avec pour seule piste le numéro d’un passeur…

> Les replays des magazines d'info de France Télévisions sont disponibles sur le site de Franceinfo et son application mobile (iOS & Android), rubrique "Magazines".

