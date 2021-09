"13h15 le dimanche". Au cœur des Français

Le procès des attentats du 13 novembre 2015 s’ouvre le 8 septembre 2021 à Paris, six ans après les attaques terroristes les plus meurtrières sur le sol français, qui ont fait 131 morts et 413 blessés. Parmi les 20 accusés qui doivent être jugés pendant près de huit mois figure Salah Abdeslam, seul survivant des commandos. Près de 1 800 victimes des attentats, proches de disparus, de blessés ou de rescapés, se sont constituées parties civiles pour ce procès.

Le magazine "13h15 le dimanche" (Twitter, #13h15) rediffuse à cette occasion les trois documents suivants :

> Au cœur des Français (première diffusion le 15 novembre 2015)

Paris a été la cible d’attaques terroristes coordonnées, simultanées et d’une ampleur sans précédent. L’horreur s’est abattue aux abords du Stade de France et au cœur de la capitale. Témoignages de survivants et de professionnels ou d’anonymes qui ont porté secours et sauvé des vies.

> L'hommage et les larmes (première diffusion le 21 novembre 2015)

Le pays pleure les victimes des attentats perpétrés dans la soirée du vendredi 13 novembre 2015 à Paris et aux abords du Stade de France. Dix mois après les attaques terroristes qui avaient déjà endeuillé la France, des assassins sont revenus semer la mort. Cette fois à l’aveugle. Des femmes et des hommes parlent... après l'horreur.

> 13-Novembre, la vie d’après (première diffusion le 12 novembre 2016)

Myriam, Eric, Sophie, Frankie et ses enfants… Ce vendredi 13 novembre 2015, ils étaient au Bataclan, dans des bars des Xe et XIe arrondissements de Paris ou au Stade de France. Et aussi Alexandra qui a perdu son frère Gilles et se bat avec sa mère Nelly contre l'administration. Après l'horreur vécue cette nuit-là, reprendre le cours normal de sa vie est-il possible ?

> Les replays des magazines d'info de France Télévisions sont disponibles sur le site de Franceinfo et son application mobile (iOS & Android), rubrique "Magazines".

