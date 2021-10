DIRECT. Mort de Bernard Tapie : regardez "Libre", le portrait inédit en quatre épisodes de "13h15 le dimanche"

Bernard Tapie est mort des suites d'un cancer, dimanche 3 octobre 2021, à l’âge de 78 ans, après avoir lutté pendant des années comme un forcené contre un double cancer de l’estomac et de l’œsophage, défiant tous les pronostics. Comme si jusqu’au bout, le goût du défi l’avait maintenu en vie. Du monde des affaires au milieu du sport, en passant par les médias, le théâtre… et bien sûr la politique.

Bernard Tapie était un personnage de roman, au parcours hors normes, suscitant l’admiration autant que l’exaspération. Il a tout connu : le succès, la richesse, mais aussi la dégringolade, les condamnations, jusqu’à la prison. Cette série en quatre épisodes du magazine "13h15 le dimanche" (Twitter, #13h15) propose un portrait signé Maxime Bénéteau et Fabien Lasserre, avec la voix de Pierre Arditi.

Elu "Homme de l’année" par les médias français

L’ancien ministre de la Ville (1992-1993) du président François Mitterrand a beaucoup écrit sur ses mois passés en détention. Et c’est à travers ses textes que le "13h15" raconte son histoire. A commencer par les "années fric" de cet homme qui a marqué son époque.

En quelques années, l'insatiable businessman devient l’une des vingt plus grandes fortunes de France. En 1984, il est élu "Homme de l’année" par les médias français. Deux ans plus tard, en 1986, il reprend l’Olympique de Marseille… La cité phocéenne, une ville taillée à sa mesure où il plonge dans l’activité la plus intense qui soit : la politique.

