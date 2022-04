"13h15 le dimanche". Réseaux sociaux, la guerre en direct

Depuis l’invasion de l’Ukraine par l’armée russe, le 24 février 2022 à l’aube, des milliers de photos et de vidéos défilent sur les réseaux sociaux, qui sont devenus un nouveau champ de bataille sur lequel s'est penché le magazine "13h15 le dimanche" (Twitter, #13h15).

Le président Volodymyr Zelensky et les Ukrainiens l’ont tout de suite compris. Téléphone à la main, ils racontent avec leurs photos et vidéos les souffrances du quotidien et soutiennent le moral du pays en mettant en avant sa capacité de résistance.

Entre information et désinformation

Toutes ces images sont perçues comme vraies, sans montage, donc sans trucage… mais les experts sont formels : cette guerre connaît aussi les "fake news" et autres fausses vidéos… dans un camp comme dans l’autre.

Entre information et désinformation, la guerre se joue aussi en direct sur les réseaux sociaux. Décryptage et analyse avec Yvan Martinet, Henri Desaunay et Liselotte Mas de la cellule de fact-checking vidéo et images de France Télévisions, Les Révélateurs, avec Alexandrou Sechilariou.

> Les replays des magazines d'info de France Télévisions sont disponibles sur le site de Franceinfo et son application mobile (iOS & Android), rubrique "Magazines".

