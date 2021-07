"13h15 le dimanche". Pascal Auriat, le maître boulanger

Il y a près de vingt ans, sans aucun diplôme, Pascal Auriat a ouvert sa boulangerie dans le petit village de Laguiole, au cœur de l’Aubrac. Passionné, jusqu’au-boutiste, c’est l’histoire d’un homme qui vit entièrement pour son pain.

Notamment formé par le cuisinier étoilé Michel Bras, Pascal Auriat y a appris l’extrême rigueur. Et peu importe si sa farine coûte plus cher, et si la fermentation de son pain dure cinq fois plus longtemps qu’en boulangerie industrielle.

Le goût du pain

Pour ce portrait, signé Aude Rouaux, Benjamine Jeunehomme et Gaël Pouvreau, le magazine "13h15 le dimanche" (Twitter, #13h15) est allé à la rencontre de ce boulanger qui a l’ambition de faire oublier la baguette blanche et sans saveur aux habitants de sa région.

Ses assemblages de farines (blé, seigle, froment…) sont conçus en collaboration avec une entreprise familiale qui travaille des grains provenant de Limagne pour le blé et de Margeride pour le seigle.

