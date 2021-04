"13h15 le dimanche". La royale déchirure > Episodes 1 & 2

Cette série inédite en quatre épisodes du magazine "13h15 le dimanche" (Twitter, #13h15), signée Stéphane Dépinoy, Joseph Haley, Anne Cohen et Clément Magnin, s’intéresse à William et Harry, les petits-fils de la reine Elizabeth II qui perdu son époux, le prince Philip d’Edimbourg, le 9 avril 2021.

Lors des obsèques de celui qui s'est tenu aux côtés de la souveraine pendant près de trois quarts de siècle, le monde entier a les yeux rivés sur Harry, frère cadet de William. Il est venu seul des Etats-Unis où il vit désormais avec son épouse Meghan Markle, qui n’a pas fait le déplacement, car enceinte de leur deuxième enfant.

Une interview choc de Harry et Meghan

William est l’héritier désigné alors que son cadet n’aura pas de destin royal. Deux princes à jamais marqués par la mort brutale de leur mère, la princesse Diana. Les deux fils de Lady Di se sont éloignés l’un de l’autre depuis l’arrivée de l’ancienne actrice dans la famille royale britannique. Et début mars 2021, la rupture est consommée : dans une interview choc, le couple lâche ses coups contre la Couronne, soupçonnée notamment de racisme...

Harry et Meghan, duc et duchesse de Sussex, n’ont prévenu personne de leurs projets : vont-ils devenir indépendants de la Couronne ou avoir un pied dedans, un pied dehors ? Même la reine est prise de court. Elle convoque Harry, son frère William et leur père Charles pour une réunion de crise au château de Sandringham…

