"13h15 le dimanche". L'affaire Sophie Toscan du Plantier > Episodes 3 & 4

Cette série inédite en quatre épisodes du magazine "13h15 le dimanche" (Twitter, #13h15), signée Morgane du Liège, Fanny Martino, Simon Fichet et Frédéric Poussin, plonge au cœur d’une grande énigme : qui a tué Sophie Toscan du Plantier, le 23 décembre 1996, épouse du producteur de cinéma Daniel Toscan du Plantier. Elle a été retrouvée morte le crâne défoncé à coups de parpaing et de pierres en contrebas de sa maison de vacances, dans le sud de l’Irlande. Qui a pu en vouloir à cette belle jeune femme de 39 ans en cette veille de Noël ?

L’enquête s’est très vite intéressée à Ian Bailey et l'a désigné comme principal suspect. Journaliste à ses heures, il vivait près de la maison de la victime. Ils se connaissaient, s'étaient croisés. En tout cas, ils n'étaient pas des inconnus l’un pour l’autre. Tout semble accuser Ian Bailey, mais rien ne va se passer comme prévu dans cette affaire hors normes qui oppose l’Irlande et la France. Et la famille de Sophie se bat sans relâche pour faire éclater la vérité…

L'accusé sera-t-il présent à son procès ?

Ian Bailey a échappé à la justice irlandaise qui a toujours refusé de l’extrader vers la France. Et malgré les années, les rebondissements et les faux espoirs, les proches de Sophie, et en particulier son fils Pierre-Louis, ont tenu bon, multipliant les actions pour que la vérité éclate.

Le suspect numéro un passera-t-il encore entre les gouttes un quart de siècle après ce terrible meurtre ? Un procès va avoir lieu, à Paris, devant une cour d’assises. Les témoins feront-ils le voyage ? L’accusé de 64 ans aujourd’hui, jugé coupable de meurtre en France, vit libre en Irlande. Sera-t-il présent ?

