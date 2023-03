"13h15 du dimanche". Le feuilleton des Français > Saison 10 / Episode 8, partie 1

Pour sa série "Le feuilleton des Français" (saison 2022-2023), le magazine "13h15 le dimanche" est allé au plus proche des Français, au cœur de leur quotidien.

Depuis maintenant dix saisons, "Le feuilleton des Français" de 13h15 le dimanche" (Twitter, #13h15) part à la rencontre des citoyens et raconte leur quotidien, les bons et les mauvais moments qu'ils comportent, livrant des témoignages marquants.

Alors que l'actualité est intensément portée sur la question de la réforme des retraites, pour la première partie de ce huitième épisode, le magazine va à la rencontre de Nicolas, Johnny et Marie-Pierre. Comment vivent-ils cette période ?

Une fonderie à succès, la vie en forêt en Guyane et dans les Cévennes

Nicolas est patron de la Nouvelle Fonderie Gillet, à Albi. Il ne manifeste pas, pourtant, il est contre cette réforme : pour lui, 64 ans, c’est intenable. Aucun des 30 ouvriers de la fonderie ne manifeste, car cette fonderie, c’est la leur, ils l’ont rachetée il y a huit ans, et tout va bien : en 2022, le chiffre d’affaire de cette SCOP (Société coopérative et participative) s’est élevé à 3,1 millions d'euros, un record.

Johnny est sergent dans les chasseurs alpins. En Guyane, il se rend en patrouille dans la forêt amazonienne lors d'une opération contre l’orpaillage sauvage. Ce militaire s'attelle à une mission un peu vaine, il l’avoue lui-même, mais qu’il s’applique à mener à bien. La vie dans la forêt, les copains, on découvre son quotidien et ce petit bout de France.

Marie-Pierre est vétérinaire retraitée, mais elle travaille toujours, "et jusqu’à 100 ans, si c’est possible !". Elle est à la tête d’un centre de sauvegarde de la faune sauvage aux portes des Cévennes, sur la commune de Laroque. Elle y soigne les animaux malades ou blessés, puis les relâche dans la nature. Le nombre de bénévoles augmente chaque année dans son centre, et heureusement, vu que les donateurs, eux, diminuent. La crise est passée par là, et la situation devient compliquée pour l'achat de nourriture animale.

