"13h15 le dimanche". Les enfants du Buschdorf

Dans le cadre de sa série documentaire "Après la guerre, ombre et lumière", liée au second conflit mondial, le magazine "13h15 le dimanche" (Facebook, Twitter, #13h15) raconte l'histoire de Ulrich, Christel, Rüdiger et Ewald. Avec leurs familles, ils quittent l’Allemagne dévastée en 1948, sans comprendre pourquoi…

Direction Vernon, un village de Normandie pour ces jeunes enfants d'ingénieurs et de techniciens de haut niveau qui avaient travaillé sur le premier missile balistique allemand V2 sous le IIIe Reich. Leurs parents sont en effet accueillis en France pour travailler sur la fusée Ariane.

Une histoire incroyable et méconnue

Ces personnels allemands hautement qualifiés bénéficient de traitements de faveur. Beaux logements, bonne nourriture… Dans le plus grand secret, ils commencent à travailler sur ce qui deviendra un fleuron de l’industrie aérospatiale française.

Leurs enfants, déracinés, vivant quasiment en autarcie, se recréent un monde imaginaire dans les bois : la république du Buschdorf. Anne-Sophie Chaumier Le Conte, Carole Filippi, Oktay Sengul et Nicolas Ducrot en ont rencontré quelques-uns. Aujourd'hui, ils cherchent encore à lever le voile sur leur histoire, incroyable et méconnue.

