"13h15 le dimanche". La France d'Elizabeth > Episodes 1 & 2

Cette série inédite en quatre épisodes du magazine "13h15 le dimanche" (Twitter, #13h15), signée François-Julien Piednoir, Marine Suzzoni et Anthony Santoro, raconte la reine Elizabeth et sa passion française. En soixante-huit ans de règne, elle a connu dix présidents de la République, de Vincent Auriol à Emmanuel Macron…

Quelle relation la reine d’Angleterre a-t-elle entretenu avec chacun d’entre eux ? Comment a-t-elle permis de faire avancer l’Entente cordiale entre la France et le Royaume-Uni ? "Enfin, presque cordiale", comme lui a dit un jour en souriant François Mitterrand, alors chef de l'Etat.

"Je t’aime... moi non plus"

Entre le Royaume-Uni et la France d’Elizabeth, c’est une histoire d’amour à la Gainsbourg-Birkin, une sorte de Je t’aime... moi non plus. Tout a commencé par un coup de foudre avec les Français en 1948, à Paris. La jeune femme de vingt-six ans n’est encore que princesse.

En 1960, Charles de Gaulle est l’homme fort en France et en Europe. Elizabeth l’invite donc en visite d’Etat à Londres. Il accepte son invitation et, pour la première fois depuis la guerre, remet les pieds en Angleterre, cette île qui l’avait accueilli et d’où il a lancé son appel le 18 juin 1940…

